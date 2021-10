El cumbiambero Tommy Portugal no soportó que el conductor de ‘En Boca de Todos’, Ricardo Rondón, le insistiera para hablar sobre la ruptura con su expareja Estrella Torres y la nueva relación amorosa que ha empezado la cantante. Esto enfureció a Tommy.

El artista se enlazó en vivo con el programa de América TV para hablar sobre los 50 años que cumple la agrupación ‘Los Caribeños de Guadalupe’, sin embargo, la celebración pasó desapercibida.

“Mira, Ricardo, yo te digo algo, a mí me invitaron para hablar de Caribeños y creo que es el momento de ellos. Son sus 50 años y pienso que la atención debe estar enfocada en eso y no en lo mío porque a mí me invitaron a hablar de Caribeños”, dijo Tommy.

Esto avergonzó a Rondón, pero no se quedó callado y le respondió que tienen todo el programa para festejar a la orquesta.

“No te preocupes, que a Caribeños le dedicaremos todo el programa, pero aprovecho en decirte, ¿afectó la diferencia de edad entre Estrella y tú, eso fue?”, continuó insistiendo el conductor.

Tommy siguió negándose a hablar de su ex y le dejó en claro que lo invitaron para hablar de otros temas y no de su pasado romance.

“Yo creo que en algún momento cuando me inviten a hablar de mí, bacán, pero ahorita es el momento de Caribeños, para eso fue que me conecté a la entrevista”, manifestó.

“En todo caso, ¿qué le deseas a Estrella? para que no te molestes, papi, simplemente estamos conversando”, siguió diciendo Ricardo, pese a la incomodidad de Tommy.

Finalmente, el cumbiambero Portugal respondió que tiene una buena relación con Estrella y pidió que ya no siga preguntando más sobre eso.

“No, no estoy molesto, le deseo el bien siempre. Yo con ella me llevo muy bien hasta ahorita, siempre hablamos, estoy contento porque su canción está siendo muy aceptada por el público, pero como te digo, a mí me dijeron para hablar de Caribeños”, sentenció.