¡CONFIRMADO! Mafer Véliz se enlazó en vivo con el programa de Magaly Medina para conocer los resultados de la prueba de ADN. Según los estudios, Tommy Portugal es el padre biológico de la joven cantante.

Ante los resultados, Mafer remarcó que nunca estuvo “rogando” por un apellido, solo solicitando lo que le corresponde.

“No quiero volver a decir que si no se hubiera hecho público, no se hubiera dado, pero tal vez. A la gente que dice que estoy rogando un apellido, en realidad no estoy no estoy rogando un apellido, estoy pidiendo lo que me corresponde”, expresó.

Magaly Medina a Mafer, hija de Tommy Portugal: “tú tienes derecho de reclamarle su apellido”

La ‘urraca’ ratificó que María Fernanda Véliz tiene dos caminos para tener el apellido de Tommy Portugal, una es que el mismo cumbiambero solicite al Poder Judicial darle el apellido a su hija y otra es que la joven presente una demanda para que un juez le otorgue sus derechos.

“Uno reclama lo que es justo, uno no está mendigando por un apellido, porque tú te mereces ese apellido, ese hombre es tu padre biológico y tú tienes derecho de reclamarle su apellido”, expresó.

