FUERTE. María Fernanda Véliz, la hija no reconocida de Tommy Portugal, apareció en el programa de Magaly Medina para asegurar que su padre nunca le dio el amor que merecía. Señaló que incluso intentó incomodarla con su expareja Estrella Torres obviando su carrera de cantante.

“Sí le pedía ayuda, cuando yo subía mis covers, le decía que los comparta. Muy pocas veces lo hizo, y obviamente a mí me dolía cuando yo subía algo o lograba algo, él al instante subía una foto con su pareja (Estrella Torres) y ponía ‘La mejor cantante del Perú’ y eso me chocaba bastante y me dolía ”, dijo.

Asimismo, la jovencita reveló que ella y el cumbiambero viven en el mismo condominio, pero muy pocas veces se ven. Según dijo, cuando encuentran un momento a solas, él se refugia en su dormitorio para no tener contacto.

“ Nosotros somos vecinos, vivimos en el mismo condominio, pero nos veíamos una vez a las quinientas . A veces cuando iba a su casa, él se encerraba en su cuarto y yo solamente estaba con mi abuela. Yo le dije a él, que tal vez como él, que para con gente de mi edad, él no me ve como hija, por eso mismo, le dije que empecemos una relación como amigos para no perder el contacto”, puntualizó.

María Fernanda Véliz contó que Tommy Portugal incluso la humilló en una oportunidad, cuando menospreció su carrera musical y la comparó con los cómicos ambulantes.

TOMMY PORTUGAL EMITE COMUNICADO

Tommy Portugal emitió un largo comunicado aclarándole algunos puntos a su hija no reconocida María Fernanda Véliz, tras despotricar en su contra en Magaly TV La Firme.

“ Tienes un gran talento y no necesitas dar que hablar para ser relevante . Sé que no soy el mejor papá, que probablemente las cosas serían diferentes y más fáciles si es que hubiéramos tenido la oportunidad de conocernos desde que estabas en la barriga, verte crecer y compartir momentos juntos todos estos años, pero lamentablemente no fue así y me apena mucho que esto haya afectado nuestra relación. No te preocupes que no estoy enojado contigo, solo quiero que sepas que siempre desearé lo mejor para ti en todos los aspectos de tu vida”, precisó.

Lee AQUÍ la nota completa del pronunciamiento de Tommy Portugal.