PAPELÓN. María Fernanda Véliz, la hija no reconocida de Tommy Portugal, apareció EN VIVO en el programa de Magaly TV La Firme y reveló que Gisela Valcárcel ha intentado contactarla en las últimas horas para que sea parte de ‘La Gran Estrella’, pese a que no pasó en el casting. Esto se da luego que la joven denunciara a su padre de no hacerse cargo de ella.

“Hola, Mafer. Dándole vuelta al asunto, ¿te gustaría participar tal vez en nuestro concurso? Al contrario, por eso me gustaría conversarlo contigo mejor por llamada”, fue el mensaje que le envió el productor del reality de canto a la hija de Tommy.

Sin embargo, más allá de aceptar, la joven de 20 años rechazó la propuesta al indicar que, ahora que reclama el apellido del cumbiambero, no quiere show mediático.

“Ah, quería que me expliques cómo querías manejar eso de la reconciliación que me comentaste o si hablaste con mi papá sobre eso. Porque no quiero hacer un show con el tema. ¿Qué programa es?... Yo fui a hacer casting y no quedé seleccionada, no me gustaría que me incluyan ahora por el tema mediático de mi papá . Yo conozco mi talento y creo que si no pase en el filtro es porque no buscaban mi voz”, le respondió.

Conversación entre programa de Gisela e hija de Tommy Portugal.

‘AMÉRICA HOY’ TAMBIÉN CONTACTÓ A EX DE TOMMY PORTUGAL

La producción de ‘América Hoy’ también envió un mensaje a la madre de Mafer Véliz, la hija no reconocida de Tommy Portugal, para pedirle una conversación ante una posible presentación en el magazine matutino. Esto tuvo una dura crítica de parte de la ‘urraca’.

“Hola, Mariela, buen día, te saluda del programa América Hoy, tendrás un número de celular para conversar contigo”, escribieron.

TROME | Hija de Tommy Portugal ‘chotea’ a Gisela