NO SE DEJA. Tommy Portugal utilizó sus redes sociales para mandarle saludos a sus seguidores y responder indirectamente a la expareja de su actual enamorada Dayana Córdova. Pues según el cantante Edilson Herrera, ‘Gatiux’, el cumbiambero la “afanaba” cuando ellos estaban juntos, por lo que lo tildó de “serrucho”.

Hace unos meses, Tommy terminó su compromiso con Estrella Torres y recientemente se le ha visto besar y oficializar a la bailarina Dayana como su nueva conquista, sin embargo, llegaron los problemas para el cantante.

La reciente entrevista a Edilson Herrera por Trome ha hecho remecer el romance de Tommy con Dayana. Por tal sentido, el cantante habría apostado por enviarle una indirecta a la expareja.

“Hoy es un lindo día, como siempre. Vibras”, escribió Tommy junto a una canción que deja más de una respuesta. “Tengo un ángel que me protege de los envidiosos y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso”, dice la canción. ¿Llama envidioso a Edilson?

Tommy Portugal manda ‘misil’ a expareja de su novia

ACUSAN A TOMMY PORTUGAL DE METERSE EN RELACIÓN

‘Tommy Portugal se metió en mi relación’, dijo a Trome el cantante Edilson Herrera, ‘Gatiux’, quien era pareja de Dayana Córdova, actual ‘saliente’ del cumbiambero.

“Se puede decir que Tommy se metió en mi relación porque yo fui a almorzar a un restaurante con mi flaca. Me encontré con ellos (Tommy y otros músicos), le presento a mi novia y en la madrugada le escribe para afanarla”, dijo Edilson.

Pero antes del beso de Tommy y Dayana, ustedes ya habían terminado.

Terminamos el 28 de enero y a la semana siguiente o dos semanas veo que está chapando con Tommy. Ella tenía un as bajo la manga, estaba esperando que Tommy llegara a ese grupo para empezar a salir con él y los ampayaron. Fue una bomba para mí, tan rápido. Por respeto, al menos, a mí y a la familia debió esperar un poco más. Ese huev... no tiene códigos, si yo salgo a hablar va a quedar muy mal parado.

¿Por qué?

Tengo amigas que me han hablado para decirme que él también las afanaba, les decía lo mismo, de los viajes y hacerlas famosas. Entonces, sacando conclusiones lo que ella quiere es hacerse conocida. Yo estoy dando mi descargo porque he quedado como un ‘cachudo’. Nosotros terminamos unos días antes, pero lo que no voy a pasar por alto es que le presenté a este pata a mi flaca y la empiece a afanar, eso no es serrucho, es motosierra.

