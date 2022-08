¡NO LO PODÍA CREER! María Fernanda Velíz, la hija no reconocida de Tommy Portugal, se enteró en pleno programa de Magaly Medina que el cumbiambero será padre otra vez con su actual pareja. La joven se mostró sorprendida y triste porque no sabía nada.

“Otra cosa que me pudiste haber contado, pero parece que no estoy en tus planes” , comentó la cantante con un semblante decaído.

Ante ello, Tommy Portugal se excusó diciendo que ella no le respondió sus mensajes de WhastApp. “Yo me he enterado hace una semana y no me respondiste”, dijo.

María Fernanda y su lapidario mensaje a Tommy Portugal: Ojalá que despierte el instinto paterno

La joven cantante no dudó en lanzar un contundente comentario tras conocer que Portugal será padre otra vez. “Realmente, espero que con ese bebé se le despierte la sensación de padre porque conmigo nunca pasó”, manifestó.

“Qué mal que te expreses así”, señaló Tommy Portugal, quien se escuchaba molesto.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly acusa a Gisela de querer ‘robar’ caso de hija de Tommy Portugal: “Quiere un show de la reconciliación”

Hija no reconocida de Tommy Portugal reclama ADN y enfurece: “Nunca te he exigido fama, solo cariño”

Tommy Portugal responde a su hija no reconocida: “Me apena, no necesitas dar que hablar para ser relevante”