Por: Eric Castillo

El cantante Tommy Portugal afirmó que su relación con Estrella Torres es muy sólida, a pesar de que se encuentran separados durante la cuarentena. Además, dijo que este año habían decidido casarse pero todo se postergó hasta que pase la pandemia.

“Con Estrella tengo una relación de 6 años, es muy sólida, este año nos queríamos casar pero la cuarentena ha hecho que cambiemos los planes. A pesar de la distancia, pues ella está en el norte (Trujillo) con su familia y yo en Lima, estamos felices, más unidos que nunca y extrañándonos mucho”, comentó el cantante de cumbia, quien recordó que hace unos meses, Estrella comentó que le gustaría realizar una gran boda en el norte del país, donde no solo estarían sus familiares, sino amigos del ambiente musical.

Además, Tommy contó que le cuesta mucho la cuarentena por el tema de la comida, pues suele romper la dieta, ya que no sabe cocinar.

“No puedo con la dieta, me encanta el cebiche y no puedo comerlo desde que empezó la cuarentena. Hace unos días intenté prepararlo, pero soy malo en la cocina, solo me sale bien el pan con mantequilla”, contó en un diálogo con Dimas Ysla, cantante de la Gran Orquesta.

Sin embargo, reconoció que Estrella sí es buena para la cocina. “Ella cocina más o menos, se demora un poco porque es detallista y tiene su receta al costado. Pero la rompe con los postres, le salen muy bien las tortas, los pyes”, añadió.

Por otro lado, dijo que no ha dejado de producir pues acaba de lanzar el tema ‘Fatalidad’, una fusión de cumbia con afro. “No podemos dejar de producir música y estoy lanzando un tema nuevo, fusión de cumbia con afro porque le hemos puesto cajón peruano y es muy bailable”, comentó.

