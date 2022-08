La hija no reconocida de Tommy Portugal se confesó para Magaly Tv La Firme y reveló detalles de la relación que mantuvo con el cumbiambero, quien según su testimonio, nunca la apoyó en su carrera musical y se mostró distante en su rol como padre.

Maria Fernanda Véliz es hija del cantante con una animadora infantil llamada Mariela Veliz, con quien mantuvo un corto romance. La mujer quedó embarazada pero no le reveló la verdad a su expareja hasta 12 años después. El programa de la urraca informó que solo se hizo responsable económicamente de su hija desde los 16 años hasta que cumplió la mayoría de edad.

“No sé, siempre sentí que él no me veía como su hija... él dijo en televisión que se enteró (de mí) un mes antes, pero no, él se enteró varios años antes y no lo dijo porque tenía una relación en ese entonces y no sabía cómo manejar el tema con su pareja. Yo le hice caso y mi mamá también por apoyarlo”, acotó la joven cantante entre lágrimas.

Asimismo, reveló que son vecinos y pese a vivir en el mismo condominio, no se frecuentaban mucho. “Cuando yo iba a su casa, él se encerraba en su cuarto y yo estaba con mi abuela”, contó embargada por el llanto.

En ese sentido, le pidió que al menos empiecen una relación como amigos para no perder el contacto, pero según su testimonio ese intento tampoco fue exitoso.

HIJA DE TOMMY PORTUGAL LE PIDIÓ AYUDA Y ÉL SE LA NEGÓ

Maria Fernanda Véliz también contó que en varias oportunidades le pidió a Tommy Portugal que la apoye en su carrera como cantante. “Cuando subía mis covers le pedía que los comparta, pero muy pocas veces lo hizo. A mí me dolía cuando yo subía algo y al instante él subía algo con su pareja y decía ‘la mejor cantante del Perú'. Eso a mí me dolía mucho”, indicó con respecto a la pasada relación de su padre con Estrella Torres.

Inclusive, reveló que en una oportunidad la humilló. “En televisión decía que le gustaba (su música), que estaba orgulloso, pero cuando yo subía una historia me decía que deje de subir esas cosas, que sus amigos le decían que se veía feo, que si yo quería ser cantante o cómico ambulante y terminar trabajando en el Wasap de JB ”, indicó entre l{agrimas.

Finalemente, aseguró que le pidió varias veces a Tommy Portugal que se hicieran la prueba de ADN y lamentó que pese a ser productor musical, nunca la ayudó. “Me dolía que sí la apoye a ella (Estrella Torres) y a mí no, me preguntaba ¿por qué no? ¿acaso no soy talentosa”, acotó conmovida.

María Fernanda Véliz contó que Tommy Portugal incluso la humilló en una oportunidad, cuando menospreció su carrera musical y la comparó con los cómicos ambulantes.

TE PUEDE INTERESAR

Andrea Arana y su misil para Fiorella Retiz tras comunicado: “No sé qué esperas cuando eres la amante de alguien”

Esto es Bacán: Zumba, Elías Montalvo, Duilio y ‘El Chocolatito’ en nuevo reality de Willax

‘La Gran Estrella’ se estrenó: ¿Cuántos puntos de rating hizo Gisela en su regreso a la TV?