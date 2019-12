¡Fuerte denuncia! Tommy Portugal sorprendió a sus seguidores de Facebook con una extensa publicación en Facebook donde acusa a un ciudadano venezolano de quererlo acuchillar. El presunto hecho ocurrió en la Plaza de Armas de Chala, en Arequipa.

Según el post, el atacante estaba vendiendo cervezas a menor precio de manera informal en el evento del cantante. En el relato, el cumbiambero cuenta que se le acercó y le explicó que el permiso para vender alcohol lo tenían ellos y que debía de dejar de ofrecer el licor. “Le hable bonito le explique las cosas y en ese momento entendió y hasta nos pidió disculpas”, escribió.

Sin embargo, al parecer las cosas se salieron de control al terminar el concierto. Según Tommy Portugal, el sujeto se aproximó al bus de su agrupación musical, le reclamó por faltarle el respeto, empezó a golpear el vehículo y le exigió que baje para pelear.

“Acepto fue una mala decisión, la fregué, fui irresponsable, me ganó el barrio y ya son otros tiempos. Ahora en una bronca al toque te sacan arma”, dijo al aceptar que bajó del bus para pelear con el venezolano.

“Apenas me bajé del bus me sacó un cuchillo a traición (no me la esperaba) y tenía toda la intención de clavármelo. Podía ver en sus ojos odio hacia mí y sin ninguna razón. En ese momento se bajaron del bus todos mis músicos y le logramos quitar el cuchillo a patadas. No les voy a mentir le sacamos bien rico su mier... pero bueno, se la merecía por delincuente”, escribió el cantante.

Finalmente, hizo una reflexión sobre la xenofobia que existe en el Perú contra los venezolanos y aseguró que siempre los defiende, aunque últimamente se ha topado con malos elementos que le robaron su celular y este último, que le sacó un arma blanca.

“Yo siempre los defiendo y me caen bien. Yo de chibolo quería ser Salserin, veía a las misses venezolanas y era hincha de Venezuela y es por eso que les tengo cariño pero me están pagando mal mis chamos. No todos, pero la mayoría.”. concluyó.