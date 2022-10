Los problemas entre Tommy Portugal y su hija, la también cantante Mafer Portugal, parecen haber llegado a su fin. La joven usó sus redes sociales para pronunciarse sobre la relación que actualmente mantiene con su padre, luego que un seguidor le hiciera la consulta mediante la caja de preguntas de Instagram.

“De hecho, ya hablamos en persona. Ambos nos hemos pedidos disculpas y sabemos que las cosas se arreglan con el tiempo y solo si ambos ponemos de nuestra parte... solo si Dios quiere, las cosas irán mejorando”, escribió la artista de 22 años.

SE CONFIRMA QUE MAFER EL HIJA DE TOMMY

En agosto pasado, Mafer Véliz conoció los resultados de la prueba de ADN a la que se sometió a través de un enlace con el programa de Magaly Medina . Según los estudios, Tommy Portugal es el padre biológico de la joven cantante.

Ante los resultados, Mafer remarcó que nunca estuvo “rogando” por un apellido, sino que solo estaba solicitando lo que le corresponde.

“ No quiero volver a decir que si no se hubiera hecho público, no se hubiera dado, pero tal vez. A la gente que dice que estoy rogando un apellido, en realidad no estoy no estoy rogando un apellido, estoy pidiendo lo que me corresponde ”, expresó.

