Tommy Portugal y su hija no reconocida, María Fernánda Véliz, se reencontraron tras ocho meses distanciados en un centro médico de Lima, al que acudieron para relizarse la tan esperada prueba de ADN que comprobaría la paternidad del cumbiambero.

Sin embargo, padre e hija se enfrentaron por los resentimientos que acumulan en torno a su historia. La joven cantante le reclamó al músico y lo llamó cínico, mientras él le respondió asegurando que solo quiere dejarlo mal ante las cámaras de televisión.

“No es que te quiera dejar mal, yo traté de arreglar esto en privado y te lo dije, nunca entendiste cómo me sentía. Solo te pedí que te comportes como papá”, indicó Mafer. Por su parte, Tommy Portugal aseguró que si se portó como padre pero no podía ser el ‘mejor papá del mundo’.

La joven lamentó que haya tenido que hacer público su drama para que su padre le haga caso y se realice la prueba de ADN, que comprobaría que es su hija.

Tommy Portugal se pronunció para las cámaras de Magaly Medina y aseguró que no tiene nada qué temer y que ni siquiera pidió que Mafer se realice la prueba de ADN porque está seguro que es su hija desde que la conoció. “Cuando le la presentaron, vi que se parecía a mí, que es cantante igual que yo y la reconocí, siempre la he reconocido”, acotó el cumbiambero.

Por su parte, la joven aseguró que esta prueba es algo que esperaba hace muchos años y lo consideró como un ‘gran paso’ en su vida.

La madre de Mafer también estuvo presente en el centro médico y declaró que con el examen, su hija se quedará tranquila y le mandó tremendo misil a la familia de Tommy Portugal. “A ellos, que tanto les interesa saber que es su hija, ahora se van a quedar más tranquilos”, indicó.

HIJA DE TOMMY FUE FIRMADA POR OTRO HOMBRE

Tommy Portugal contó para las cámaras de Magaly Tv La Firme que la madre de Mafer no le contó sobre su hija hasta cuando cumplió 12 años e inclusive aseguró que otro hombre la firmó como su padre. “La hizo firmar por otra persona, eso complicó todo. Ella quedó que iba hablar con esa persona para regularizar los papeles, no es que yo me haya hecho el loco”, acotó el cumbiambero.

Sin embargo, la madre de Mafer mostró conversaciones de WhatsApp donde le pide al padre de su hija que se realice la prueba de ADN, en 2016 y 2017,

Por si fuera poco, ambos se enfrentaron en los exteriores del centro médico. “Tuvimos una relación, oficial o extraoficial, y no fue una noche, fueron varias veces” , dijo la mamá de María Fernanda, mientras Tommy Portugal lo negaba.

Finalmente, Mafer le reclamó a su padre por haberla ocultado de su familia de su pareja, Estrella Torres, por más de tres años. “Todo fue muy difícil”, contestó el músico reconociendo que no quiso revelar que tenía una hija.

Tommy Portugal se comprometió, frente a las cámaras de Magaly Medina, a regularizar el trámite para reconocer a su hija, aunque tendrá que acudir al Poder Judicial ya que en un primer momento la joven fue reconocida por otro hombre.

Mafer le reclamó a Tommy Portugal por no haberse hecho la prueba de ADN antes. El cumbiambero le contestó que no podía ser ‘el mejor padre del mundo’.

