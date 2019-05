Acusan a Tongo de querer irse de pollería sin pagar la cuenta: "El problema es de ustedes porque no cobran" | VIDEO

Abelardo Gutiérrez , mejor conocido como Tongo, protagonizó un bochornoso hecho en una conocida pollería de El Agustino. El cantante fue acusado por el dueño del restaurante de querer irse sin pagar.

En el video difundido por RPP Noticias, se ve a Tongo ya subido en su carro reclamando que nadie le cobró y por eso no tenía ninguna responsabilidad de pagar. "El problema no es de nosotros, es de ustedes, porque no han cobrado. (…) Tú por qué no cobras, pues", se escucha a Tongo.

El hecho ocurrió el último domingo alrededor de las 9 de la noche en Rocky's de El Agustino. El cantante estaba acompañado de su esposa y unos amigos. Tongo le había dicho al mesero que lo atendía que pagaría toda la cuenta, pero al final solo pagó su consumo y se retiró.

"Él se acerca a caja y le indica a la cajera que solo ha consumido un pollo con gaseosa, que es un monto de S/ 60,90. El mozo se percata y dice quién va a cancelar la diferencia, pues él indicó que pagaría toda la cuenta", contó el administrador.

Sin embargo, los amigos de Tongo se desaparecieron. Según el cantante, ellos no eran sus conocidos, sino unas personas con las que estaba firmando un contrato. Pese a la negativa de pagar toda la cuenta, los meseros tuvieron que pedirle a un efectivo policial que intervinieran.

Ante esto, Tongo tuvo que pagar la cuenta completa del consumo de su mesa.