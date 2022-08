Cint Gutiérrez tiene 30 años, compone y hace música pop, género musical con el que incursionó en el canto en el 2020 y desde esa fecha ya ha logrado obtener premios en México. Ella aprendió de su padre Abelardo Gutiérrez, ‘Tongo’, que para alcanzar sus metas hay que lucharla y ‘no usar la vara o tarjetazo’.

” Muy pocos saben que soy la hija de ‘Tongo’ , cuando me presento en algún evento lo hago solo con mi nombre, porque mis papás nos enseñaron a mí y mis hermanos que las cosas se consiguen por mérito propio, luchando y con humildad”, detalló.

Cantas pop, ¿la cumbia no te llama la atención?

Sí, he crecido escuchándola, no descarto hacer cumbia en algún momento, pero me gusta el pop. Hace dos años decidí hacer lo que me apasiona y aquí estoy, pero antes me licencié como administradora hotelera. Hago pop y me guío mucho de lo que está en tendencia en las playlists de Spotify.

Ahora estás promocionando tu tema ‘Bad girl’, ¿por qué ese título?

Es una canción que habla de una chica que ha cambiado, que antes se portaba mal y ahora ya no desea ser esa ‘bad girl’, es para darle un mensaje a los jóvenes.

Tienes dos años cantando, pero ya te has presentado en el exterior...

Sí, estuve en México y presentaron mi canción ‘No te olvidé’, que es como pop urbano, en Galería Plaza de las Estrellas para nuevos talentos y que también iba a ser a nivel internacional. Además, me entrevistaron de TV Azteca y en el festival me dieron un reconocimiento.