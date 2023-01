¡ESPERANZADOR! Tongo, quien permanece internado en el INEN, recuperó la consciencia, así lo dio a conocer su esposa Gladys Lupinta. El querido cantante se encuentra delicado debido al cáncer que padece, sumado a una infección, diabetes crónica y el problema renal.

“Todo esto me da mucha esperanza y alegría. Hasta ahora no me he movido del hospital, desde el viernes” , indicó Lupinta a El Popular.

Asimismo, explicó que el cantante salió de UCI y fue trasladado a uno de los pabellones del mencionado centro de salud y que ella y su familia creen que Abelardo Gutiérrez está luchando por recuperarse.

“Él es un luchador, quiere vivir para mí y para sus hijos”, manifestó.

Esposa de Tongo dice que el cantante no presenta mejoría y pide sigan orando por él. (Foto: Trome)

Tongo: Gladys Lupinta reza por la salud de su esposo

La pareja de Tongo remarcó que la presión del intérprete de la “Pituca” se mantiene estable, pero continúa orando para que la infección sea controlado, ya que no recibir un tratamiento mayor debido a su problema renal.

“El problema es que por su infección renal, no pueden suministrarle muchos medicamentos. Por eso tienen que dosificarle solo una vez el día. Felizmente, está respondiendo”, indicó.

