Tongo necesita un trasplante de riñón y pide entre lágrimas que 'no lo dejen morir' | VIDEO

Tongo se encuentra delicado de salud. Desde su cama, el interprete de 'La Pituca' lanzó un dramático pedido de ayuda a las autoridades del país y reveló que necesita de un trasplante de riñón. "He dado todo por el público, no me dejen morir", afirmó.



En una entrevista para Exitosa, Tongo pidió a los congresistas y al presidente Martín Vizcarra que lo ayuden y 'que no lo dejen morir'.



Entre lágrimas Tongo recordó que 'dio todo por el público', pero ahora necesita ayuda, debido a esta delicada situación que está atravesando.



Video: ATV

Gladys Lupinta, esposa de Tongo, se pronunció sobre el estado del popular cantante, quien no cuenta con seguro de salud.



“Ahora estamos viendo dónde hará la diálisis, porque es un procedimiento muy costoso (‘ Tongo’ no tiene seguro médico), estoy en esos trámites”,manifestó.

“Es de suma urgencia que se haga la diálisis, porque su riñón no está funcionando bien”, añadió.

También comentó que el Tongo no está internado y pide que lo apoyen.

“Está en casa, espera que no lo desamparen en este momento, ya que ha dado todo por el Perú”, dijo su esposa.