¡ORGULLO DE PAPÁ! Abelardo Gutiérrez, más conocido como Tongo, celebra hoy 60 años de vida y demostró que está muy feliz, pues él, su esposa y sus hijos se encuentran sanos, sobre todo en esta época de pandemia por el coronavirus. Durante la entrevista que dio al programa ‘En exclusiva’ con Laura Borlini, el artista mencionó lo orgulloso que se encuentra de cada uno de sus siete retoños, quienes son profesionales, pero resaltó que una de sus hijas dentro de poco se irá a trabajar un año a la NASA.

Gladys Gutierrez Lupinta es la joven ingeniera petrolera, que hace algunos años sorprendió a Tongo en su graduación, ya que la joven se graduó con todos los honores al ocupar el primer puesto en la UNI, lo que le ha valido trabajar para importantes empresas y viajar por el mundo. Ella actualmente se encuentra en Alemania y según el propio cantante dentro de poco se irá a vivir a Estados Unidos, pues trabajará para la NASA por un año.

En el 2009 al ver a su hija graduarse con honores, Tongo dijo sentirse más que orgulloso y que es un sueño ver a uno de sus hijos graduándose de la universidad. “Me parece un sueño lo que estoy viviendo. Para ella es una doble satisfacción porque es una chica que ha pasado mucha pobreza conmigo. En un tiempo pude darle el respaldo económico y ella se iba a estudiar a la biblioteca. Mira que nunca me comunicó que era primer lugar”, dijo.

“Es doble premio, porque esto lo recibo en el mejor momento de mi vida y lo catalogo como un éxito superior a todos mis logros profesionales”, dijo emocionado. Del mismo modo, la esposa de Tongo, Gladys, confesó que está muy emocionada por el éxito y que casi no lo podía creer. “Ella demostró que no hay imposibles cuando se quiere surgir, porque cuando no teníamos dinero ella encontró la forma de estudiar”, agregó en su momento.

Tongo habló sobre su hija que trabajará en la Nasa. (En exclusiva-TROME)

SIETE HIJOS PROFESIONALES

El cantante de cumbia no habla mucho sobre su familia, pero cada vez que lo hace el orgullo le brota por los poros, pues no solo su hija Gladys tiene méritos como ingeniera, sino también otra de sus hijas Madeleine Lissette Gutiérrez Lupinta formó parte del coro que acompañó a los Rolling Stone en el concierto que dieron en Lima. La joven estudió en el Conservatorio Nacional de Música y ocupó los primeros puestos en su clase.

“Ella es soprano lírica. Estamos muy orgullosos, ya que la hemos visto batallar, por sus propios medios, sin valerse de nadie. Esto no es casualidad, solo bastante esfuerzo y dedicación”, explicó el artista.

Otras dos hijas estudian Medicina y Sociología en la Universidad Villareal.