INDIGNANTE. Tongo viene recuperándose en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, luego que fuera internado de emergencia por una fuerte infección, sin embargo, su esposa Gladys Lupinta reveló a Trome que pasó un mal momento cuando recibió 12 llamadas de quien sería un estafador.

Según contó la esposa del intérprete de la ‘pituca’, recibió la llamada de una persona desconocida y al no contestarle, insistió llamando 12 veces para que asegure pagando 670 soles por las supuestas 15 plaquetas de sangre que necesita Tongo. Este se hizo pasar como médico del centro de salud.

“Después me llamó otra persona, que dijo ser doctor, para decirme que iba a necesitar como 15 plaquetas de sangre, que ya había hablado con el banco de sangre, pero que ahí no tenían y se había comunicado con un laboratorio para que me vendan las plaquetas que tenían un costo de 670 soles ”, reveló.

Gladys Lupinta sostuvo que el inescrupuloso sujeto le cortó la llamada cuando le dijo que lo hablaría con los médicos de INEN.

“Ese dinero debía transferirlo a una cuenta, entonces le respondí que iba a acercarme a emergencia para coordinar con los médicos y me cortó la llamada. Esta persona me llamó 12 veces, pero después que le respondí ya no se comunicó conmigo, mi hija ha tomado captura del número porque ya averigüé, aquí, que esta forma no es como trabaja el hospital , creo que se trataba de un estafador”, agregó.

TONGO VIENE RECUPERÁNDOSE

La esposa de Tongo, Gladys Lupinta contó a Trome que el popular y querido cantante logró pasar la noche, pues los médicos de la Unidad de Trauma Shock del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, ‘lo revivieron’ y que ahora están combatiendo la infección y estabilizando su presión para continuar con su recuperación.

Como se sabe, el intérprete de ‘La Pituca’, ingresó este 30 de diciembre, por emergencia al INEN con la presión baja y una severa infección, como narró su esposa. También contó que hace 8 meses habían diagnosticado una enfermedad delicada, por lo que hace 24 días fue sometido a una operación para extirparle un tumor que le estaba causando mucho dolor que combatía con morfina.

“Los médicos me llamaron en la madrugada para decirme que en trauma shock lograron revivirlo y que una vez que lo estabilizaron ha pasado a otra área porque me dicen que tenía la presión muy baja , no sé si le han dado ataques, pero sí me dijo que lo ‘revivieron’. Ahora que están estabilizando su presión han empezado a combatir la infección con un antibiótico, pero su riñón solo acepta, por la insuficiencia renal que tiene, una vez al día este medicamento”, dijo.