Abelardo Gutiérrez, ‘Tongo’ , está postrado en la cama 627 del Pabellón Segundo BF del Hospital Guillermo Almenara porque le ‘quemaron las plantas de los pies’ cuando recibía tratamiento por su diabetes hace dos semanas y esta situación lo tiene muy triste.

“Hace doce días estaba recibiendo tratamiento por mi diabetes, en el Centro Nacional de Salud Renal, y le dije a la señorita que tenía frío y me trajeron unas bolsas de agua caliente que pusieron en mis pies y se olvidaron, pues pasaron cuatro horas y eso causó que se me quemaran las plantas de los pies. Eso es negligencia médica porque las plantas de mis pies se reventaron y quedaron en carne viva, se notaban mis huesos. Me cayó infección y tuve que venir de emergencia al Hospital Almenara. Los médicos me dieron un tratamiento, tres días esperé en el pasadizo con suero y antibióticos hasta que por fin me trasladaron al pabellón. Ahora me han comunicado que necesitaré tres operaciones porque tienen que hacerme injertos de piel. Si la infección no entró a los tendones ni a los huesos, entonces no me van a cortar las piernas, pero para descartar eso me harán otros exámenes. Estoy muy triste y con miedo, porque si la infección llegó al hueso pueden cortarme las piernas y cómo voy a trabajar ”, contó ‘Tongo’ con la voz entrecortada.

'Tongo' dice que cometieron negligencia médica con él

Pero te sientes mejor...

Mi pie derecho está mejor, ahí han controlado la infección, pero el problema es con mi pie izquierdo, sigue mal. Me van a poner injerto porque no tengo piel. Por favor, oren por mí, esto que vivo es muy duro para mí.

MIRA ESTO: Tongo afirma que se presentó en privadito para comprar sus medicinas y alimentos

¿Quién te está asistiendo?

Mi esposa Gladys está conmigo, mi hija también viene, ellas están pendientes de mi salud y de los gatos, porque hay que comprar vendas especiales, pastillas, gasas para limpiar las heridas, pido que me ayuden, estoy sufriendo mucho y necesito dinero, tengo muchos gastos en el hospital (vuelve a llorar).

Tongo está internado en la cama 627 del Almenara y dice que cometieron negligeencia medica con él

Cálmate Tongo, lo importante es tu tranquilidad en este momento, los médicos ya controlaron la infección de un pie y seguro pasará lo mismo con el otro.

Es lo que más deseo. Imagínate si la infección avanza al tendón, al hueso, ahí ya no hay nada que hacer, eso sería fatal para mí y para mi familia. No podría desplazarme a ningún lado por mi propio pie, sería una carga para mi familia, por eso quiero que los señores del APDAYC me paguen mis regalías por haber vendido mi tema ‘La pituca’ como ‘ring tone’ de espera a una compañía telefónica. También pido a los señores del Ministerio de Cultura que no me abandonen en este difícil momento que estoy viviendo.