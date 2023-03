Lo recuerda con cariño. Manolo Rojas asistió al velorio de Tongo, el cual se realiza en los salones de la sede central del Ministerio de Cultura ubicado en Av. Javier Prado Este 2465, San Borja.

El actor cómico habló en exclusiva para Trome y recordó los mejores momentos musicales de Tongo, años en los que era considerado como uno de los reyes de la chicha, género con el que empezó su carrera musical.

Manolo Rojas recuerda los mejores momentos de Tongo

Rojas expresó que Abelardo Gutiérrez era el único que podía rivalizar musicalmente con el mítico Chacalón. Además, lo consideró un gran cantante, ya que expresaba un gran sentimiento al interpretar sus temas en el escenario.

“Era una época de oro. El único que podía enfrentarse a Chacalón era Tongo . Era ‘Chacalón canta, los cerros bajan’, también era ‘Tongo canta y los cerros bajan’”.

“Yo he ido con Alfredo Benavides (a sus conciertos) y en esa época nos metíamos una bomba. Nos íbamos al Agustino, estábamos en el escenario, con Gladys (su esposa) y no nos bajamos del escenario, Tongo nos decía ‘No se bajen’. Siempre lo he visto a Tongo como un gran cantante” .

Manolo Rojas en el velorio de Tongo. Video: Carla Chévez / Trome

TE PUEDE INTERESAR: