Tongo quiere empezar el 2021 con el pie derecho. Por eso no perdió tiempo y lanzó en su canal de YouTube su nuevo tema: “El Joker”, en el que aparece con el rostro pintado como el conocido payaso de las películas de Batman. En solo cuestión de horas el video ya cuenta con miles de reproducciones.

Se trata de una cumbia de amor y desamor, con un ritmo pegajoso acompañado esta vez con instrumentos de viento como trompeta y trombón. “Soy tu Joker enamorado”, dice parte de este nuevo tema.

“Con todo mi corazón para mis tongoamigos y tongoamigas este tema ‘Joker’ de mi autoría que si ustedes lo hacen viral les prometo grabarlo en ‘tonglish’. Por primera vez canto una cumbia con tompeta y trombón. Dejen sus comentarios”, escribió el conocido cantante en su red social.

De esta manera Tongo ya se proyecta al futuro y desliza la posibilidad de grabar el tema en su peculiar estilo de ‘inglés’.

TONGO CON MÁS DE UN MILLÓN DE SEGUIDORES EN YOUTUBE

El conocido chichero Tongo cuenta con más de un millón de seguidores en su canal de Youtube. En este podemos ver sus versiones de conocidos temas como Chop Suey de System of a Down, Hotel California de The Eagles y Bohemian Rhapsody de Queen, entre otros.

