No puede ser cierto. Miles de personas continúan esparciendo rumores acerca de la muerte de Tongo. Su familia aún no ha confirmado o desmentido el rumor.

Abelardo Gutiérrez, tiene un cuadro crítico. Padece de insuficiencia renal terminal, enfermedad que lo tiene postrado en una cama y con la asistencia diaria de doctores y enfermeros para poder valerse por sí mismo.

Los familiares del creador de ‘La pituca’ están pendientes de su salud y se turnan para estar en el hospital y atender algún requerimiento de los médicos.

El 22 de enero su hija Cint G señaló que “todo seguía igual (con pronóstico reservado) y a la espera de alguna novedad”. En las redes sociales, sus seguidores oran por su pronta recuperación.

Tongo habló acerca de su padecimiento

A mediados del año 2022, Tongo habló acerca de su enfermedad e indicó con lágrimas en los ojos que le queda poco tiempo de vida.

“Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (...) Le pido de todo corazón, que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir”.

