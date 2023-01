Cint G, la hija de Tongo, comentó que aún están a la espera de cómo evoluciona la salud de su papá y que le hubiera gustado recibir un abrazo de él por su cumpleaños . Como se recuerda el intérprete de ‘La pituca’, está internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, desde el pasado 30 de diciembre.

“Aún seguimos esperando, estamos más tranquilos, pero vamos a ver cómo va en esta semana, no perdemos la fe”, dijo la joven cantante.

¿Ya controlaron la infección?

Aún no, la están tratando, sigue en proceso, esperamos que esta semana se dé un avance. Ayer fue mi cumpleaños y no la he pasado con mi papá, me hubiera gustado recibir un abrazo de él.

Esposa de Tongo dice que el cantante no presenta mejoría y pide sigan orando por él. (Foto: Trome)

HABLA SU ESPOSA

Gladys Lupinta, esposa de ‘Tongo’,señaló que el cantante sigue muy delicado de salud y pidió que sigan orando por él, pues el ´cáncer’ que padece y la infección que tiene, sumado a su diabetes crónica y el problema renal, no lo ayudan a superar el crítico estado en el que se encuentra desde que fue internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN.

“Los médicos lo estabilizaron y de la Unidad de Trauma Shock a la que lo ingresaron, lo trasladaron a otra área, pero sigue mal. El cáncer y la insuficiencia renal lo están matando, a eso se suma la infección que tiene después que lo operaron”, contó Gladys.

Luego, comentó que su esposo no presenta ninguna mejoría.

“S igue en las mismas condiciones y lo van a trasladar al tercer piso, a cuidados intensivos, para poder dializarlo. Estoy esperando, no hay mejoría. Me dice la doctora que si bien es cierto lograron estabilizarlo, eso es intermitente porque se va y viene... voy a espera r”, dijo Gladys.

Como se sabe, ‘Tongo’ ingresó, el pasado 30 de diciembre, de emergencia al INEN donde los médicos lo ‘revivieron’ y luego estabilizaron su presión que había bajado a seis, pero por el problema renal que padece los galenos solo podían suministrarle una vez al día el antibiótico.

En las redes sociales los mensajes de aliento para ‘Tongo’ no se han hecho esperar, su hija Cint G también pidió que sigan orando por su recuperación.

Gladys Lupinta ha pasado toda la noche en el hospital INEN pendiente de la salud de su esposo. (Foto: Trome)

ESPERAN UN MILAGRO

Tras conocerse el delicado estado en el que se encuentra Abelardo Gutiérrez, Tongo, al estar internado en la Unidad de Trauma Shock del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, su hija Cint G dijo a Trome que están esperando un ‘milagro’ para que el cantante pueda superar el cuadro clínico que padece.

Cint G, estamos orando y al pendiente de la salud de tu papi, tu mami nos comentó su estado...

Sí, me dijo.... estamos tristes esperando un milagro.