Antonio Rodríguez, popularmente conocido en Chollywood como Toñizonte, se confesó para el programa de YouTube de Carlos Orozco e hizo una revelación que dejó más que soprendidos a sus seguidores: Tiene un hijo en Colombia.

El periodista le preguntó directamente al artista si tenía un hijo y dónde se encontraba, luego de hablar de sus inicios en el mundo de la farándula. “Sí ¿dónde estará? jajaja, está en Colombia, en Manizales, estudia Biología Marina ”, respondió.

Carlos Orozco le consultó en qué momento se convirtió en padre, a lo que ‘Toñizonte’ respondió con ironía. “No sé, me dijeron que era papá. Y yo dije ‘ya bueno, qué tengo que hacer’. Me dijeron ‘nada solo tienes que firmar’ y yo firmé , nada más”, contó Toñizonte.

Asimismo, reveló que la madre de su hijo no era su pareja, sino una amiga suya y que solo le pidió reconocer al pequeño. “Me dijo ‘no necesito nada más que tu firma para que sea feliz’”, aseguró.

TOÑIZONTE Y LA RELACIÓN CON SU HIJO

Toño Rodríguez también contó que se comunica poco con su retoño y reveló que en una época vivieron juntos en Perú, pero el pequeño no soportó el acoso de la prensa. “Antes me comunicaba más seguido. Pero yo lo traje aquí antes, cuando tenía dos o tres años, y la prensa lo fastidiaba, lo seguía por todos lados y se asustaba, me abrazaba fuerte y yo dije nunca más ”, explicó.

El artista reveló que en la actualidad a su hijo no le gusta el mundo de la farándula y se dedica a la Biología Marina, aunque muchos aseguran que guardan un gran parecido físico.

“Algunos dicen que sí, mis amigos que lo han visto, los Fuentes Gasca, que son amigos míos de tiempo, los del circo, todos lo que lo ven dicen que se parece a mí ”, dijo Toñizonte.

