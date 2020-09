A Toño Centella aún le duele la traición de la que consideraba el amor de su vida, pero más siente la traición y la falta de códigos del ‘intruso’ que no respetó su hogar y no dudó en llevarse a su esposa. Sin embargo, el cantante ha sentenciado: “los partidores terminan mal” y a ella “la van a dejar, porque está con ella por la pandemia y no hay trabajo”.

En entrevista con Trome, Toño Centella sostuvo que estuvo 12 años con Johana Rodríguez , quien lo abandonó para estar con el ‘Zaperokito’ Marvin, integrante de la orquesta salsera de solo 17 años.

“Yo me enamoré, le di todo y me arrepiento. Si al menos me hubiera agradecido por todo lo que le di. Muchas mujeres la envidiaban. Yo, por respeto a ella, no miraba a otras personas”, dijo el cantante.

También sostuvo que a ‘Zaperokito’ ahora le dan la espalda en el Callao “porque los códigos se respetan. No me voy a meter con la mujer de un amigo porque me dio una ‘guiñadita’ de ojo. No pues, hermano”.

Asimismo, tildó de ‘tonta’ a su ex. “El otro mocoso la ha ‘pulseado’ y ‘pulseado’. Y a punta de ‘pulseada’ se la ganó. Yo tengo un pantallazo donde ella dice: ‘Desde que estoy íntimamente con Marvin (’Zaperokito') mi vida cambió. He visto un mundo diferente'”

“La pandemia ha cag… a todo el mundo. Muchas parejas se han separado. Ella me decía ‘quiero privacidad’. Después me dijo que iba a trabajar con una señora y yo le lavaba el carro”, manifestó a Trome.

ELLA LO PERDIÓ TODO

Sobre Johana Rodríguez indicó que ella lo perdió todo, pues con él tenía carro y un palacio, pero lo dejó todo para irse a meter a los Barracones y estar en un cuarto.

“Ella lo perdió todo por nada. Tenía un palacio, un carro. Ahora se ha ido a Los Barracones, a dormir en un cuarto” .

“Yo te aseguro que en algún momento la va a dejar. Ahorita estará con ella por la pandemia, porque no hay trabajo. En este mundo de la música hay códigos. Yo lo he traído a mi casa, sabía que era mi esposa”, finalizó.

Expareja de Toño Centella dio una entrevista al programa de Magaly Medina. (Magaly Tv. La firme)