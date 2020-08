Por: Carla Chévez

Toño Centella aseguró que en los doce años de matrimonio que tuvo con su esposa Johana Rodríguez , jamás le fue infiel y aunque ha sido difícil asimilar que ya no son un matrimonio feliz, seguirá adelante por sus hijos y su bienestar.

¿Cómo va el proceso de recuperación tras la manga gástrica que te hiciste?

Tranquilo y enterándome más cosas de ese tema (sobre su esposa y el supuesto romance con el ‘zaperokito’ Marvin Salas)

Marvin dijo en el programa ‘En exclusiva’ que Johana solo es su amiga, que pidió garantías para su vida por las amenazas que recibe y podría demandarte por dañar su imagen.

No tengo por qué amenazar a nadie. Estoy tratando de superar todo esto, si dice que son amigos por qué no la trata con respeto y dice: no tengo nada con la señora... la llama por su nombre, ahí ya hay confianza.

Con la mano en el pecho y varón que eres, ¿nunca le fuiste infiel a tu esposa?

Te juro que hubo muchas oportunidades y eso lo saben mis músicos, porque ella era muy celosa y me llamaba a cada rato. Desde que estuve con ella y nos casamos siempre he sido fiel, de joven tuve alguna escapidita, pero ella en una rompió 12 años de matrimonio. Pero la vida continúa y voy a darle vuelta a la página por mis hijos y por mí. Este martes me voy a hacer un nuevo tatuaje donde tengo su nombre.

Toño Centella se borrará tatuaje que hizo en honor a su esposa - TROME