Después que el cantante Toño Centella diera a conocer que puso fin a su matrimonio con Johana Rodríguez porque se enteró que le fue infiel con el integrante de la orquesta ‘Zaperoko’, Marvin Salas , el director de la agrupación salsera, Johnny Peña, reveló que su músico está recibiendo amenazas de muerte .

Johnny, como líder de la agrupación, ¿hará algún pronunciamiento sobre lo que reveló el señor Centella?

No. Recién me he enterado y eso es la vida privada de cada uno, pero he quedado sorprendido. Si hubiera sabido (la relación de Marvin con Johana) desde un comienzo no lo hubiera permitido.

Están acusando a Marvin de apropiarse del reloj y una cadena de oro que le pertenece a Toño...

Las cosas no son tal como se están diciendo.

¿Ha podido conversar con tu músico?

Sí. Espero que se esclarezcan las cosas, porque no todo lo que habla el señor (Toño) es cierto, hay que escuchar a la otra parte. Marvin está preocupado porque está recibiendo amenazas contra su vida. Además, a nosotros también nos llegan insultos en las redes, en cada publicación que hacemos.

¿Marvin pedirá garantías?

Sí. Piensa pedirlas porque uno no sabe, podría pasar algo.

En tanto, Centella declaró al programa ‘Magaly TV: La firme’ que su todavía esposa le regaló sus joyas al ‘zaperokito’. “Se me perdió una cadena, que nunca apareció, y ahora la veo en su pecho (de Marvín) y le regaló mi reloj. Eso me indigna”, indicó.

