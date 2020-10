Toño Centella aseguró, por la memoria de su madre, que sigue soltero y que la joven con la que fue visto veraneando en Máncora, solo es una ‘fan’.

¿Toño, tienes un nuevo amor o es tu ‘saliente’ la chica que aparece a tu lado en la fotografía que mostró ‘Magaly Tv: La firme’?

Te lo juro por mi madrecita que está en el cielo que no es nada mío, la conocí ahí. Ella estaba en el mismo hotel donde me alojé tomando desayuno con su primo o pareja, no sé bien y se acercó para pedirme una foto como toda fan.

¿Cuál es su nombre?, ¿no te van a decir que eres ‘partidor’?

No soy ‘partidor’. Ella me dijo que se estaba conociendo con ese ‘pata’, es de Chimbote y me dio su teléfono, agregó al Facebook y por ahí me dijo: Mira, por la foto que nos tomamos están hablando cosas. Creo que ella quiere cobrar por entrevista, con decirte que ni un beso le di.

¿Cómo va tu divorcio?

Sigue su proceso y espero que salga pronto.

¿Ya quieres rehacer tu vida amorosa?

Estoy soltero, pero nunca solo. Sigo trabajando, ahora hago serenatas para los cumpleañeros. Voy a tu casa, te canto cinco canciones de mi repertorio ‘centellero’ y me retiro. Sigo recurseándome porque los ahorros se esfuman con esta pandemia. Prometí que no me verán en ninguna fiesta y lo estoy cumpliendo.