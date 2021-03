UNA MÁS. Toño Centella, quien ya es ‘caserito’ en los ampays del programa de Magaly Medina, fue captado otra vez ofreciendo un ‘privadito’, aunque esta vez se le vio al chichero muy desganado durante el evento ilegal.

El cantante invitó a sus seguidores, a través de las redes sociales, a estas fiestas que están prohibidas para evitar la propagación del coronavirus. El evento se realizó en Villa El Salvador, con más de 100 personas.

En las imágenes difundidas por Magaly Tv. La firme, Toño Centella se la pasó parte del ‘privadito’ desganado, hablando por el celular o con los brazos cruzados mientras los asistentes bebían alcohol y fumaban.

Pese a que la policía llegó en horas de la noche, Toño Centella ya no se encontraba en el local y los suboficiales solo multaron a algunas personas que asistieron al evento.

Trome - Toño Centella fue ampayado otra vez en 'privadito'

Magaly Medina aseguró que seguirá ampayando al chichero todas las veces que rompa las normas del Gobierno en plena pandemia porque es su trabajo exponerlo después que el cantante le mandara una indirecta en redes sociales.

“No me da la gana de dejar a la farándula en paz, nunca me ha dado la gana de hacerlo porque, además, eres muy mal educado y creo que si estas incumpliendo las normas siendo un personaje conocido, entonces atente a las consecuencias. Yo lo único que hago es poner las desobediencias de este señor”, concluyó la ‘urraca’.

ESPOSA NIEGA A TOÑO CENTELLA PESE A AMPAY

La esposa de Toño Centella, Johana Rodríguez, aseguró no haber retomado sur relación con el chichero y que tampoco tiene pensado regresar con el chichero; pese a que días atrás, en el programa de Magaly TV La Firme, emitieron unas imágenes de ambos en la cochera del mismo hotel.

A través de sus redes sociales, la joven esposa del intérprete de ‘¿Dónde estás amor?’ respondió una serie de preguntas de sus seguidores y como no podía ser de otra manera, le preguntaron si había reiniciado su relación con Toño. Ella lo negó.

“Para nada, solo llevamos una muy buena relación, quizás muchos no lo vean así; pero es cierto nos llevamos muy bien”, fue la respuesta que escribió Johana Rodríguez.

Sin embargo esta respuesta pareció no convencer mucho a sus seguidores, quienes le preguntaron por el ampay emitido por Magaly TV. “A mí nadie me ampayó, eso dicen pero no fue así, esa es la versión de ellos. Yo no soy una persona mediática para estar saliendo en televisión, dando explicaciones y tampoco tengo porque hablar de mi vida a nadie. Que la gente piense lo que quiera”, aclaró.