Por: Carla Chévez

Toño Centella reveló que su esposa Johana Rodríguez, luego de afirmar en el programa ‘Magaly TV: La firme’ que le daría el divorcio y le dejaba todo, ahora se ‘tira para atrás’ porque es ‘mentirosa’.

“La señora miente a cada rato, todo el mundo la escuchó cuando dijo en el programa que quería su tranquilidad, que me firmaba el divorcio al día siguiente, que no me iba a pedir nada a cambio y qué tanto averiguaba si estaba con esa persona (Marvin Salas) si ya todo el mundo lo sabía. Mi abogado trató de comunicarse con ella para ir a un centro de conciliación y le respondió que no, está tirándose para atrás”, precisó.

¿Por qué crees que actúa así?

Creo que es interés o qué sé yo, porque la verdad la desconozco, fueron doce años en los que tuve una venda en los ojos. Ahora me sale con que su abogado me va a mandar una notificación, de qué y por qué, no sé.

Fresialinda te aconseja que no te busques ‘chibolas’.

(Ríe) Ya estoy curado, ahorita solo pienso en solucionar este tema, recuperarme de mi operación, que ha salido muy bien.

¿Le cerraste las puertas al amor?

No, porque uno merece ser feliz, pese a que yo no me porté mal, siempre cuidé mi matrimonio.

¿Es verdad que las fans te asedian?

(Vuelve a reír) La verdad, ahorita no pienso en eso, mi prioridad es salir de este tema y cerrar el libro.

Cuando tuvieron esa comunicación en el programa de Magaly, se te notó dolido, triste cuando Johana hablaba, hasta temblabas...

No es que me haya movido el piso, lo que pasa es que a veces soy medio impulsivo y me pidieron que me calme y eso hice.

