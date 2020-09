Toño Centella hizo un mea culpa y reconoció que no debió asistir a la reunión que realizó su ‘padrino’ en Ventanilla, pero aclaró que no fue un ‘privadito’ ni ‘fiesta Covid’.

Toño, ¿por qué hiciste ese ‘privadito’ en Ventanilla?

Yo no hago esas cosas, fui invitado a esa reunión por mi ‘padrino’, quien es un empresario que cría chanchos y recicla. Él había adquirido ese local y me pidió que lo apoye, porque iba a estar su familia en la inauguración.

Pero estuviste cantando y bebiendo...

Sí, canté cinco canciones, pero no tomé. Primero porque no puedo y segundo porque no acostumbro a beber. Sé que hice mal, reconozco mi error, pero a veces por dar la mano las cosas se complican.

Las reuniones sociales y familiares están prohibidas, el Covid sigue contagiando y llevándose a mucha gente, como a tu mamita. Además, estuviste enfermo...

(Se quiebra) Sí, lo reconozco, prometo no volverlo a hacer, de jóvenes o viejos cometemos errores como seres humanos que somos, pido disculpas al público, a mi familia, por lo que pasó.

Sin salud no se puede trabajar, a todos afectó esta pandemia, pero hay que cuidarse...

Juro que lo haré. En la comisaría les expliqué cómo se dieron las cosas, pero ya sé que hice mal y no volverá a pasar.