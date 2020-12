Toño Centella se mostró disconforme que los conciertos se reactiven, pero sin venta del alcohol. Hace unos días, Alejandro Neyra, ministra de Cultura, señaló que los recitales de todo género musical estarán permitidos, pero sin la venta de cervezas y con el estricto cumpliendo del aforo limitado.

“Es como si te dieran de comer, y no te dieran la cuchara. La rica cumbia, la rica chica, como la llamamos nosotros, la gente pues. Yo canto una canción y me dan ganas de tomar. Yo creo que no es rentable esto, porque en el rubro de nosotros, la única ganancia es la venta de la cerveza”, dijo el chichero a Radio Karibeña.

En la misma línea estuvo Sonia Morales, quien aseguró que no es un momento de hacer fiestas llenas de alcohol, aunque compartió el pensamiento de Toño Centella que esto perjudicaría a algunos promotores de eventos.

“Es una buena noticia para nosotros en principio, no es tiempo de tragos y borracheras. Para muchos promotores que ellos mismos organizan sus eventos, seguramente va a ser un perjuicio”, concluyó ‘La Patrona’.