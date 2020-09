Toño Centella fue detenido en presunto estado de ebriedad por hacer un ‘privadito’ en un local de Ventanilla en pleno pandemia cuando están prohibidas las reuniones sociales debido al coronavirus.

No es la primera vez que el cantante es captado en una fiesta. El intérprete peruano hizo una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Facebook durante la madrugada del lunes 10 de agosto en pleno toque de queda.

Rápidamente, el video se viralizó en redes sociales y generó la indignación de miles de internautas, que lamentaron que los fans de Toño Centella hayan incumplido todas las medias para evitar los contagios de coronavirus, incluso tomando del mismo vaso de cerveza.

Luego, el cantante pidió disculpas por la fiesta: “Habrán habido unas 20 y 25 personas. Estoy pidiendo mil disculpas por haber cometido ese error por haber ido a ver a mi familia en el mes de julio. Yo no hice ninguna reunión. La reunión la hicieron ellos. Mi error fue haber ido a la casa de mi familia y publicar el video. Yo no he hecho ninguna fiesta privada ni ninguna fiesta Covid".

Hace unas semanas, tras el fallecimiento de su madre Teresa Vásquez, quien murió tras batallar contra el Covid 19, el cantante Toño Centella reveló que se encontraba haciendo su cuarentena porque dio positivo a dicha enfermedad. Posteriormente, el cantante se recuperó.

“Con respecto a la muerte de mi madre me siento más tranquilo, pero acongojado porque cada día que pase me entero más cosas de esta persona (esposa Johana Rodríguez). Una amiga de ella me mandó los pantallazos donde ella le dice que ama a Marvín (integrante de ‘Zaperoko’) y dice que está muy enamorada. Leer eso me ha dolido en el alma, además, me han dicho que para yendo al Callao y les lleva comida para él y su familia”, dijo en una entrevista a Trome, luego que se desencadenará el triángulo amoroso entre su aún esposa y ‘Zaperokito’.