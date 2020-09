LA PASÓ MAL. El cantante Toño Centella pasó un terrible momento en TV cuando brindaba una entrevista al programa ‘Mujeres al mando’. El chichero se descompensó cuando la periodista Thais Casalino hablaba con él desde su puesto de ventas.

Según las imágenes, Toño Centella le mostraba a Thais Casalino los polos que había puesto a la venta en su ‘Cachinita’ cuando de pronto, se agarró el pecho porque sentía que le faltaba el aire.

Inmediatamente, las grabaciones se detuvieron para que Toño Centella pueda ponerse a buen recaudo y así no ver complicada su salud que ya se ha visto muy afectada en los últimos meses.

'Zaperokito' acusa Toño Centella de amenazas de muerte. (Magaly Tv. La firme-TROME)

“A veces no nos sentimos bien, pero a veces trato de ser fuerte, valiente. En cuatro meses me han pasado tantas cosas: la operación, la separación y, la muerte de la madre (…) me siento fuerte ante todas las adversidades”, precisó, muy afectado, Toño Centella.

El cantante indicó que su salud se ha visto muy afectada por los problemas externos de su relación y familia. Además, precisó que actualmente está siendo alimentando a base de una dieta líquida.

NIEGA AMENAZAS A ‘ZAPEROKITO’

Tras la denuncia de Marvin Salas en la que acusa a Toño Centella de estar detrás de las amenazas de muerte en su contra , las mismas que llegan a través de WhatsApp y por el que teme por su seguridad y la de su familia, el cantante de música chicha emitió un contundente comunicado a través de sus redes sociales.

“Para mis seguidores y público en general debido a la emisiones de programas de Tv donde se hace mención a mi persona con respecto a las acusaciones vertidas por la persona del Sr. Marvin Salas, rechazo rotundamente las acusaciones y difamaciones vertidas hechas a mi persona”, escribió Toño Centella