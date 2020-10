El líder de la agrupación ‘Pintura roja’, Alejandro Zárate, afirmó que le llamó la atención a su colega Toño Centella por haber participado hace unos días en una fiesta Covid donde estuvo cantando, por lo cual fue detenido por la policía y recibió una multa.

“Cuando su mamá falleció víctima del coronavirus fui al velorio y le recomendé que no podemos realizar shows presenciales porque es peligroso para todos, y me dijo que no haría esas cosas. Luego, me di con la sorpresa de que lo detuvieron, y le llamé la atención, hizo un mea culpa. Como personajes públicos no podemos ser tan irresponsables y cumplir las normas”, enfatizó el director de ‘Pintura roja’.

En otro momento, Alejandro Zárate dijo que en varias oportunidades le han ofrecido realizar shows privados y ‘caletas’, pero siempre se ha negado. “Me han llamado varias veces para hacer shows privados, que solo vaya con 5 músicos y que nadie se va a enterar. Pero siempre me he negado, lo más importante es la salud. Uno tiene que aprender a buscarse trabajo, otras alternativas para llevar un dinero a la casa”, agregó.

Es más, recordó que en el pasado ha sido lustrabotas y ha vendido frutas, así que no tiene problema en volver a las calles. “En mi vida he trabajado en muchas cosas, he sido lustrabotas, vendí fruta en el mercado y no tengo problemas. Lo importante es trabajar, no estar mendigando ni robando”, añadió Alejandro Zárate, quien con ‘Pintura roja’ acaba de lanzar el tema ‘No quiero verte más’.