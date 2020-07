Toño Centella llora por la infidelidad de su esposa Johanna Rodríguez , quien sostendría un romance con uno de los cantantes de la orquesta Zaperoko de solo 17 años y a quien le habría regalado un costoso reloj y cadena de oro que pertenecían al popular intérprete de cumbia, de acuerdo a la entrevista que dio en el programa de ‘Magaly Tv’ la Firme.

Según contó Centella, él empezó a sospechar de su esposa cuando le prestaba más atención a su celular y decidió no compartir más la habitación matrimonial con él. Fue por eso que decidió contratar a un detective privado que le confirmó que ella le era infiel supuestamente con el cantante de la orquesta de salsa.

“Yo la amaba demasiado y no me merezco todo esto. El día que me casé con ella juré fidelidad y eso hice siempre”, sostuvo Toño Centella.

Agregó que él le concedía todos sus caprichos y que habría conocido a su ahora amante en su propia casa cuando contrató a la orquesta para la celebración de uno de sus cumpleaños. Incluso, Marvin, como se llama el ‘cantante pulpín’, le pidió prestado 500 soles “que hasta ahora no me devuelve”.

RELOJ Y CADENA DE ORO

Toño Centella en otro momento dijo en el programa de Magaly Medina que misteriosamente desapareció un reloj y cadena de oro y grande fue su sorpresa al descubrir que Marvin lo estaba usando en una transmisión en vivo.

“Esa cadena y ese reloj ahora lo tiene él, eso me indigna. ¿Por qué has sido mala en regalar mis cosas?. Se me perdió de la nada y ahora se lo regaló a él. A dónde estamos llegando, qué maldad, me arrepiento de haberme metido contigo”, manifestó el cantante de chicha.

Toño Centella acusó de robo a su esposa y de regalarle a su supuesto amante el reloj y cadena de oro que desapareció de su casa

CULPA AL CORONAVIRUS DE INFIDELIDAD

En declaraciones al programa ‘En exclusiva”, Toño Centella indicó que es muy difícil que él perdone una infidelidad, sin embargo, culpa al ‘virus’ de haberla cambiado Y y que haya afectado su estado emocional.

“Yo le di mucho amor, mucho cariño, mucha fidelidad.. Le di todo, creo que le di demasiado, todo lo que una mujer quisiera tener. Ella era muy cariñosa, bien amorosa. El virus la cambio creo, el tipo de virus pero emocionalmente”, dijo Toño Centella.

“Se puede perdonar muchas cosas, pero la infidelidad no (...) por ahí encontré unas cosas pero eso no se perdona porque de ahí vas a tener una relación tormentosa. De todo lo que me enterado, me ha entrado un dolor y odio muy grande”, agregó el cantante de cumbia, quien se encuentra muy afectado por esta crisis en su matrimonio.

Toño Centella y su esposa

ANUNCIÓ SEPARACIÓN EN REDES SOCIALES

Toño Centella, contó en Facebook que había decidido separarse de su esposa. El cantante, quien se está recurseando vendiendo mascarillas para sacar adelante a su familia, sorprendió con esta publicación a sus seguidores.

“Empiezo la mañana triste y melancólico, pero siempre mirando para adelante con fe y pensando en Dios. Doy por terminada mi relación matrimonial”, escribió en la red social.

Luego, Toño Centella publicó una frase que dejó mucha duda en sus seguidores sobre el fin de su relación: “Es triste y penoso para mí decir todo esto, pero es así. Yo seguiré con mi conciencia tranquila porque yo sí respeté mucho mi matrimonio con amor, fidelidad y respeto”, agregó.