¡NO VA MÁS! Después de 12 años de matrimonio, Toño Centella reveló que puso fin a su relación con Johana Rodríguez, a quien acusó de serle infiel. Lo más sorprendente es que el cantante asegura que el drama que se vive por la pandemia del coronavirus pudo haberla afectado emocionalmente.

En declaraciones al programa ‘En exclusiva”, Toño Centella indicó que es muy difícil que él perdone una infidelidad, sin embargo, culpa al ‘virus’ de haberla cambiado Y y que haya afectado su estado emocional.

“Yo le di mucho amor, mucho cariño, mucha fidelidad.. Le di todo, creo que le di demasiado, todo lo que una mujer quisiera tener. Ella era muy cariñosa, bien amorosa. El virus la cambio creo, el tipo de virus pero emocionalmente”, dijo Toño Centella.

Toño Centella y su esposa - TROME

“Se puede perdonar muchas cosas, pero la infidelidad no (...) por ahí encontré unas cosas pero eso no se perdona porque de ahí vas a tener una relación tormentosa. De todo lo que me enterado, me ha entrado un dolor y odio muy grande”, agregó el cantante de cumbia, quien se encuentra muy afectado por esta crisis en su matrimonio.

Un día antes, Toño Centella había escrito en sus redes sociales que su relación no iba más, recalcando que él nunca le faltó el respeto a la honra de su matrimonio.

“Es triste y penoso para mí decir todo esto, pero doy por terminada mi relación matrimonial con Johana Rodríguez. Seguiré para adelante con la conciencia tranquila porque yo sí respeté mucho mi matrimonio con amor y fidelidad, y espero que (ella) sea muy feliz”, escribió el cantante en sus redes sociales. Luego agregó: “Ahora seguiré para adelante, mirando el futuro porque nada me detiene y de amor nadie se muere”, finalizó.}

