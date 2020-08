Toño Centella lloró desconsoladamente y colapsó tras el sepelio de su madre , quien lamentablemente falleció víctima de COVID-19 la mañana del miércoles . Sin embargo, las malas noticias no dejaron de llegar, pues se enteró que su expareja, Johana Rodríguez, le pidió a sus abogados la suma de 20 mil dólares a cambio de darle el divorcio.

El cantante contó a Trome que la tarde del miércoles tenía una reunión para conciliar con su expareja, pero ante el fallecimiento de su madre pensó que esta se iba a cancelar, sin embargo esto no sucedió.

“Ayer tenía una reunión con ella, su abogado y el mío, pero no fui por el momento que vivo. Creí que iba a cancelar la reunión, pero nada. Mandé un representante y me contó que asistió resguardada por dos personas y está solicitando que le pague 20 mil dólares, su ropa, el auto rojo y una indemnización, porque asegura que no me fue infiel”, precisó.

“No puedo más, se fue mi mamita. El lunes su prueba rápida dio positivo, el martes presentó una mejoría, pero ayer la chica que la cuidaba me dijo que se agitaba para respirar y la llevaron al hospital para ponerle oxígeno, pero no llegó, se murió en la puerta”, dijo Toño Centella llorando.

Toño Centella se le infectó la herida de su operación a la banda gástrica

La triste noticia hizo que Centella se descompensara al llegar a una clínica en Independencia, donde iban a trasladar a su mamá antes de enterarse de su muerte. Por ese motivo lo ingresaron al área de emergencia para auxiliarlo y hacerle las pruebas de descarte.

“Salí negativo, mi hijo Aldair también, pero mi hijita que estaba en la casa de mi mamá tiene Covid”, detalló.

SE LE INFECTARON PUNTOS DE LA BANDA GÁSTRICA

Esta triste noticia hizo que Toño Centella se descuidara en su recuperación de la operación de la banda gástrica que se realizó hace menos de quince días, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia, ya que se le había infectado la herida de la intervención y su salud corría peligro .

En las imagenes que hoy transmitió el programa ‘América Hoy’ se pudo ver a un desmejorado Toño Centella, sobre todo en el momento en que le dio el último adiós a su mamá.

Toño Centella llora en sepelio de su mamita