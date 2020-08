La cantante Fresialinda aconsejó a Toño Centella voltear la página, buscarse una mujer mayor y olvidarse de las chibolas, tras haber contado que su esposa Johana Rodríguez le fue infiel.

“Para qué escarbar el pasado, ya pasó, cuando se pierde la confianza o el respeto es mejor dar por terminada la relación. Su pareja (Johana) era súper joven, le aconsejo a Toño Centella que se busque una persona mayor, alguien que sepa lo que quiere. Él es adulto, no es un jovencito y, a veces, al salir con alguien menor no se camina al mismo ritmo”, dijo la cantante.

Además, le recordó que de amor nadie se muere. “Tiene que voltear la página, ya encontrará una mujer que lo quiera por lo que es, no por su fama. Uno de amor no se muere, el tiempo lo cura todo”, agregó.

‘NECESITA UN PSICÓLOGO’

En tanto, la conductora de ‘Tengo algo que decirte’, Lady Guillén, sostuvo que el cantante debe acudir a terapia con profesionales para superar el dolor y no mostrarse así en pantallas.

“Me extraña que muestre mensajes cuando ya todos sabemos que es una relación destruida. No viene al caso, no es sano, el amor se acabó. Todo esto lo daña y enferma más, y creo que necesita ser tratado por un psicólogo y se enfoque en su familia. Necesita una estabilidad emocional y mental, para luego renovar su corazón”, enfatiza Lady.

En otro momento, le pide tener voluntad para salir adelante. “Toda reconstrucción es un proceso, pero tiene que empezar teniendo voluntad para dejar atrás todo ese dolor”, añadió.

‘NO QUIERO SU PLATA’

Por otro lado, Johana Rodríguez señaló que está presta a firmarle el divorcio sin perdirle ni un sol. “Le he dicho que no quiero nada, que me deje tranquila y haga su vida. Mañana le firmo el divorcio, no quiero saber nada de él, no quiero su plata”, acotó. (D.B/E.C)