Toño Centella señala que hace ‘privaditos’ porque hace más de un año no puede trabajar por la pandemia y está endeudado con los bancos. “Es evidente (que hace ‘privaditos’), pero no soy el único que lo hace. Sin embargo, es un acoso (del programa ‘Magaly TV: La firme’) hacia mí . Solo voy por media hora, canto y me retiro. Tengo que trabajar porque necesito comer, al menos gano alguito y sale para el arroz con huevo”, dijo.

¿Se acabaron los ahorros?

Hace tiempo, estoy sobreendeudado con el banco y eso que me reinventé en la pandemia.

Te has vuelto ‘caserito’ del programa de Magaly…

Tiene rating conmigo y encima abre su programa con notas sobre mí.

Hoy es su cumpleaños, ¿le enviarías un saludo?

Voy a componerle una canción (risas).

Trome - Toño Centella fue ampayado otra vez en 'privadito'

CASERITO DE AMPAYS

Toño Centella, quien ya es ‘caserito’ en los ampays del programa de Magaly Medina, fue captado otra vez ofreciendo un ‘privadito’, aunque esta vez se le vio al chichero muy desganado durante el evento ilegal.

El cantante invitó a sus seguidores, a través de las redes sociales, a estas fiestas que están prohibidas para evitar la propagación del coronavirus. El evento se realizó en Villa El Salvador, con más de 100 personas.

En las imágenes difundidas por Magaly Tv. La firme, Toño Centella se la pasó parte del ‘privadito’ desganado, hablando por el celular o con los brazos cruzados mientras los asistentes bebían alcohol y fumaban.

Toño Centella molesto por comentarios de la gente (Instarandulas)