Después que Toño Centella anunciara el fin de su relación, su expareja Johana Rodríguez habló con el programa ‘Magaly Tv. La firme’ de Magaly Medina. La joven indicó que nunca le fue infiel al cantante con un vocalista de la Orquesta Zaperoko de tan solo 17 años.

“Yo no le he sido infiel y, él lo sabe, él lo sabe perfectamente. Sabe que toda mi vida lo he respetado”, dijo Rodríguez en un adelanto del programa de la ‘urraca'.

En entrevista con Trome, Toño Centella indicó que descubrió la infidelidad de su expareja cuando estaba entrando a un hotel.

“Sí. Creo que la pandemia le ‘chocó’. La mandé a seguir, el ‘pata’ manejaba mi carro y la encontré entrando a un hotel. Todavía me decía: ‘Amor, no me estés llamando porque estoy manejando’”, contó el intérprete peruano.

Toño Centella comentó que tenía sus sospechas de que Johana Rodríguez le fue infiel porque ya no dormía con él.

“Intuía algo. No dormía conmigo, me dijo que quería su privacidad y acepté todo por amor...no entiendo cómo estando en un palacio y teniendo todo lo que una mujer quisiera tener, me hizo esto. Tenía la mejor ropa, las mejores zapatillas, los mejores relojes, tenía todo. Dejó el palacio por irse con un ‘mocoso’”, agregó el cantante.

Finalmente, Toño Centella dijo que aún seguía amando a Johana Rodríguez, pero que aún así no pensaba perdonar su infidelidad, pues “ya no será igual”.

Expareja de Toño Centella dio una entrevista al programa de Magaly Medina. (Magaly Tv. La firme)

CULPA AL CORONAVIRUS DE INFIDELIDAD

En declaraciones al programa ‘En exclusiva”, Toño Centella indicó que es muy difícil que él perdone una infidelidad, sin embargo, culpa al ‘virus’ de haberla cambiado Y y que haya afectado su estado emocional.

“Yo le di mucho amor, mucho cariño, mucha fidelidad.. Le di todo, creo que le di demasiado, todo lo que una mujer quisiera tener. Ella era muy cariñosa, bien amorosa. El virus la cambio creo, el tipo de virus pero emocionalmente”, dijo Toño Centella.

“Se puede perdonar muchas cosas, pero la infidelidad no (...) por ahí encontré unas cosas pero eso no se perdona porque de ahí vas a tener una relación tormentosa. De todo lo que me enterado, me ha entrado un dolor y odio muy grande”, agregó el cantante de cumbia, quien se encuentra muy afectado por esta crisis en su matrimonio.

Toño Centella y su esposa - TROME

ANUNCIÓ SEPARACIÓN EN REDES SOCIALES

Toño Centella, contó en Facebook que había decidido separarse de su esposa. El cantante, quien se está recurseando vendiendo mascarillas para sacar adelante a su familia, sorprendió con esta publicación a sus seguidores.

“Empiezo la mañana triste y melancólico, pero siempre mirando para adelante con fe y pensando en Dios. Doy por terminada mi relación matrimonial”, escribió en la red social.

Luego, Toño Centella publicó una frase que dejó mucha duda en sus seguidores sobre el fin de su relación: “Es triste y penoso para mí decir todo esto, pero es así. Yo seguiré con mi conciencia tranquila porque yo sí respeté mucho mi matrimonio con amor, fidelidad y respeto”, agregó.

Toño Centella acusa a su esposa de serle infiel con menor de edad, quien usa su reloj y cadena

