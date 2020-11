Toño Centella aclaró que no cantó y quedó detenido, en la comisaría de Dulanto (Callao), por supuestamente participar en un ‘privadito’.

“Como soy un personaje mediático, me señalan y puedo jurar que no estuve cantando ni haciendo ‘privados’. Dicen que fui detenido (ayer) en la comisaría, que me he corrido, pero yo dormí en mi casa”, contó.

¿Qué pasó esta vez?

Fui a recoger ropa para una transmisión en vivo que iba a hacer, pero mi amigo me invitó a comer cuy. Ahí me di cuenta que la comida era porque se cumplió un aniversario de la muerte de su mamá, pero yo no canté, todos eran familia.

Pero te llevaron a la comisaría...

Cuando entró la policía yo estaba sentadito, comiendo mi cuy, y en la comisaría expliqué todo. Por eso la fiscal me dejó en libertad, pues no cometí ninguna falta.

Van a decir que pecas de inocente...

De buena gente porque no hice nada malo. Yo solo hago mi show de serenata en la puerta de las casas, así estoy sobreviviendo.

LOS BARRAZA

Asimismo, la tarde del domingo también fue detenido Carlos ‘Tomate’ Barraza junto a su orquesta, por haber estado realizando un show, en Cieneguilla, para unas 40 personas.

La detención de la orquesta salsera fue realizada por efectivos de la policía y el ejército, tras las denuncias de los vecinos de la zona por la excesiva bulla que realizaban en la fiesta.

Además, fueron sancionados con la multa correspondiente. (C. Chévez)