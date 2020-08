Toño Centella calificó de cínica a su aún esposa Johana Rodríguez al descubrir las conversaciones que sostenía con la hermana del ‘Zaperoko’, Marvin Salas, donde admite que nadie la separará del músico.

“Descubrir estos chats de su Facebook ha sido muy doloroso, más que borrarme el tatuaje, porque aquí me doy cuenta que me ha visto la cara y no de ahora sino de hace tiempo. En esas conversaciones admite todo, es una mentirosa y cínica porque dice que no pasaba nada, me engañó, creo que hasta embrujó”, dijo el cantante.

¿Esas conversaciones son recientes?

Son conversaciones que encontré y no he ‘hackeado’ a nadie porque el celular que ella tenía, se lo compré yo y estaba a mi nombre. Cuando recuperé la línea vi todo esto. La hermana de este chico le dice que sabe que se quieren, pero que es mejor que se separen, porque él es un mocoso y ella responde que es una decisión de los dos, que sabían lo que iba a pasar y que jamás dejará solo a Marvin.

En ese chat también se lee que tu esposa va a reclamar lo que le corresponde.

Es su derecho, pero aquí ella me está maltratando psicológicamente y voy a pedir una indemnización. Todo esto me esta afectando emocionalmente.

¿Estás herido?

Es que ha sido mala, le di de todo, lo mejor siempre y me paga de esa forma, pero ya el abogado está viendo mi caso.