La historia de amor de Toño Centella y su pareja Johanna Rodríguez ha dado más vueltas que automóvil de carrera. El musico atravesó difíciles momentos por la supuesta infidelidad de su esposa, a quien acusó de haber destruido su matrimonio para iniciar un romance con un joven musico de 17 años.

Cuando estalló el escándalo no solo el amor le era esquivo a Toño Centella sino que también vio como la vida de su madre se venía apagando en plena pandemia. Tras contagiarse de coronavirus, la progenitora del intérprete de ‘Donde estás amor’ finalmente falleció dejándolo en una profunda desolación.

A pesar de los duros golpes que le dio la vida, Toño Centella decidió sacarle la vuelta al destino y anunciar oficialmente que ha decidido ‘perdonar’ a su pareja y darse una nueva oportunidad en el amor sin importarle el qué dirán. Esta es la historia del ‘Gordito cariñoso’ de la chicha y de Johana Rodríguez, su ahora incondicional compañera.

Toño Centella no quiere saber nada de su ex y pone en práctica curiosa idea para ganar dinero y borrar sus recuerdos | TROME

EL FATAL ANUNCIO

Todo empezó en julio del 2020, cuando Antonio Wilder Domínguez, más conocido como Toño Centella, contó en Facebook que había decidido separarse de su esposa, después de 12 años de feliz unión. El cantante, quien se recurseaba vendiendo mascarillas para sacar adelante a su familia, sorprendió al anunciar el fin de su matrimonio.

Las alarmas se encendieron cuando indicó que ‘se encontraba con la conciencia tranquila porque él sí respetó su matrimonio’, dando a entender que el la culpable de esta ruptura sería nada más y nada menos que Johana Rodríguez, por una aparente infidelidad.

Toño Centella anunció el fin de su relación. (Facebook)

EL CORONAVIRUS TUVO LA CULPA

Días después del anuncio, Toño Centella culpó al coronavirus de haber cambiado a su esposa emocionalmente pues, según señaló, ella dejó de ser cariñosa con él en la pandemia.

“Yo le di mucho amor, mucho cariño, mucha fidelidad. Le di todo, creo que le di demasiado, todo lo que una mujer quisiera tener. Ella era muy cariñosa, bien amorosa. El virus la cambio creo, el tipo de virus pero emocionalmente”, dijo Toño Centella.

Toño Centella y su esposa - TROME null

EL ZAPEROKITO

En medio del escándalo, Toño Centella rompió en llanto por la infidelidad de su esposa y la acusó de sostener un romance con uno de los cantantes de la orquesta Zaperoko de solo 17 años, Marvin Salas. Johana Rodríguez le habría regalado al ‘Zaperokito’ un costoso reloj y cadena de oro que pertenecían al popular intérprete de cumbia, de acuerdo a la entrevista que concedió en el programa de ‘Magaly Tv’ la Firme.

“Esa cadena y ese reloj ahora lo tiene él, eso me indigna. ¿Por qué has sido mala en regalar mis cosas?. Se me perdió de la nada y ahora se lo regaló a él. A dónde estamos llegando, qué maldad, me arrepiento de haberme metido contigo”, manifestó el cantante de chicha a fines de julio del 2020.

Toño Centella se borrará tatuaje que hizo en honor a su esposa null

SE BORRÓ EL TATUAJE DE ESE AMARGO AMOR

Por aquellas épocas, Toño Centella no la quería ver ni en pintura. El cantante cumplió su promesa de borrarse el tatuaje con el nombre de su esposa Johana Rodríguez, de quien está separado porque le habría sido infiel con el vocalista de ‘Zaperoko’, Marvin Salas.

“El tatuador hizo un gran trabajo al colocar la palabra Centella en mi brazo y quedó muy bien. Con esto cierro ese capítulo de mi vida porque quiero enfocarme en mi carrera musical y mi familia”, contó.

PERDIÓ A SU MADRE Y SE CONTAGIÓ DE COVID

En agosto del 2020, Toño Centella vivió uno de sus momentos más duros tras enterarse de la muerte de su madre, quien lamentablemente perdió la batalla contra el coronavirus a los 80 años. Una semana después, reveló que se encontraba haciendo su cuarentena porque él también había dio positivo a dicha enfermedad.

La noticia llegó también en medio de la polémica que protagonizó Toño Centella al asistir a un privadito en medio de la pandemia del coronavirus. Pese a ello, el cantante dijo que el video que publicó donde aparece cantando es de junio y se trató de una reunión familiar.

Toño Centella se quiebra por muerte de su mamá - TROME null

ZAPEROKITO DENUNCIA AMENAZAS

En setiembre del 2020, Marvin Salas o también llamado ‘Zaperokito’, acusó a Toño Centella de amenazarlo de muerte. La madre del cantante de 17 años interpuso una denuncia y pidió garantías para su vida. El menor siempre negaba en todo momento tener una relación con la expareja del chichero, Johana Rodríguez.

Días depsués, Toño Centella, su esposa y el ‘Zaperokito’ dieron su versión en ‘Tengo algo que decirte’ y al final Johana Rodríguez reconoció que mantenía una relación amorosa con el músico de 17 años.

Finalmente Toño Centella le envió un tremendo dardo: “los partidores terminan mal” y a ella “la van a dejar, porque está con ella por la pandemia y no hay trabajo”.

'Zaperokito' acusa Toño Centella de amenazas de muerte. https://elbocon.pe/boconvip/tono-centella-responde-a-acusaciones-de-zaperokito-es-una-difamacion-en-contra-de-mi-persona-facebook-marvin-salas-nndc-noticia/

‘REMEMBER‘ A LA VISTA

Después de ser blanco de críticas por participar en constantes privaditos, Toño Centella volvió a la escena pública en diciembre del 2020 para negar que haya tenido un acercamiento con su todavía esposa Johanna Rodríguez, luego que se separó de ella tras acusarla de infidelidad.

Sin embargo, en febrero del 2021, en un reportaje de Magaly TV La Firme se observa como Toño Centella y Johana Rodríguez salen de hostal y se dirigen a la camioneta del cantante, quien se molestó por la presencia del reportero.

Magaly Medina mencionó aquella vez que el cantante estaba celebrando el cumpleaños de Johana y de paso también festejaba su reconciliación, pues las cámaras de su programa mostraron la fiesta que se había armado en la vivienda del cumbiambero.

Toño Centella es ampayado con su esposa en hostal por su cumpleaños-TROME

CONFIRMA RECONCILIACIÓN

Después de varios meses de guardar silencio con respecto a su vida privada, el cantante Toño Centella se animó a gritar su amor a los cuatro vientos por su esposa Johana Rodríguez, con quien retomó su relación de pareja.

Recientemente estuvieron de ‘luna de miel’ por la ciudad de Cusco, pero no compartieron ninguna fotografía juntos de su viaje, sin embargo, Trome tuvo acceso a una foto de la parejita disfrutando de su amor por la ciudad imperial.

Toño Centella confirma que está recuperando el amor de su esposa y acepta que cometió errores. (Foto: Internet)

