Después de anunciar el fin de su matrimonio con Johana Rodríguez, el cantante Toño Centella rompió su silencio y reveló que su pareja le era infiel.

Toño, debe ser un momento doloroso…

Se puede perdonar muchas cosas, pero una infidelidad no. Le di todo mi amor y fidelidad durante los casi 12 años que estuvimos juntos.

¿La infidelidad la descubrió hace poco?

Sí. Creo que la pandemia le ‘chocó’. La mandé a seguir, el ‘pata’ manejaba mi carro y la encontré entrando a un hotel. Todavía me decía: ‘Amor, no me estés llamando porque estoy manejando’.

¿Ya tenía sus sospechas?

Intuía algo. No dormía conmigo, me dijo que quería su privacidad y acepté todo por amor...no entiendo cómo estando en un palacio y teniendo todo lo que una mujer quisiera tener, me hizo esto. Tenía la mejor ropa, las mejores zapatillas, los mejores relojes, tenía todo. Dejó el palacio por irse con un ‘mocoso’.

¿Qué le ha dicho ella?

Le dije que ya sabía todo y se quedó muda. Me dijo: ‘Por último ya te había dicho que me quería separar’ y cuando quiso sacar sus cosas le dije que todo me había costado a mí y se fue con lo que estaba.

Así le pida perdón… ¿no piensa dar marcha atrás?

Todavía la sigo amando, pero con todo lo que me siguen contando no pienso dar marcha atrás. Así me pida perdón, ya no será igual.