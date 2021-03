El cantante Toño Centella aclaró que goza de buena salud y resaltó que Magaly Medina es ‘mala con su boca’, a raíz que en su programa señalara que el músico no luce bien físicamente tras realizarse la manga gástrica.

Sr. Toño, en el programa ‘Magaly Teve, la firme’ señalaron que está perdiendo mucho peso a raíz de la operación que se hizo… ¿está bien de salud?

Me siento y estoy súper bien gracias a Dios. La señora (Medina) es mala con su boca, han dicho que estoy mal y que me veo demacrado, pero mi doctor Neto Morales me dice que estoy en mi peso ideal, que es 85, así que ya llegué a la meta. No me siento mal ni nada de eso.

¿Considera que Magaly tiene algo contra ti?

Sí. Se está ensañando conmigo y me hace cargamontón porque sus ‘urracos’ me llaman para ir a su programa pero no pienso seguirles el juego y los he bloqueado a todos. De venganza me saca cualquier cosa (en el programa), habiendo tantos artistas y ‘privaditos’ por todos lados solo habla de mí. Seguro que le doy rating, porque si no es una cosa es otra. Es un acoso lo que me hacen sus ‘urracos’ y ella’. Me persiguen por todos lados y hasta temo por mi vida. Magaly se le agarra conmigo, no soy el único que hace privaditos, lo hace todo el mundo y ‘caletita’, pero lamentablemente me tiene en la mira.

¿Qué tendría que decir sobre las imágenes junto a su todavía esposa Johana Rodríguez?

No quiero hablar de mi vida privada, me siento tranquilo, feliz porque tengo el cariño de la gente y me están llamando de otros países para trabajar.

