En una reciente entrevista, Toño Centella dejó en claro que ya no quiere saber nada de su esposa ya que ahora está ‘muy solicitado’ con los mensajes que recibe de mujeres en WhatsApp y Messenger.

Pese a los comentarios que recibe, el cantante indicó que ahora no piensa en volver a enamorarse pues aún atraviesa una etapa difícil con los enfrentamientos que ha tenido con su aún esposa.

“Bueno quería decirles a todas las chicas que me escriben mediante el WhatsApp, el Messenger, que me brindan su apoyo amoroso…Ya me vuelto muy solicitado. Pero yo por ahora no pienso nada de eso, más adelante posiblemente”, manifestó a El Popular.

Esposa de Toño Centella lo acusa de hackearle las redes sociales (TROME)

Por otro lado, Toño Centella calificó de cínica a su aún esposa Johana Rodríguez al descubrir las conversaciones que sostenía con la hermana del ‘Zaperoko’, Marvin Salas, donde admite que nadie la separará del músico.

“Descubrir estos chats de su Facebook ha sido muy doloroso, más que borrarme el tatuaje, porque aquí me doy cuenta que me ha visto la cara y no de ahora sino de hace tiempo. En esas conversaciones admite todo, es una mentirosa y cínica porque dice que no pasaba nada, me engañó, creo que hasta embrujó”, dijo el cantante.

Toño Centella muestra chats para demostrar que su esposa le fue infiel (TROME)