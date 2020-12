El cantante Toño Centella negó que haya tenido un acercamiento con su todavía esposa Johanna Rodríguez, luego que se separó de ella tras acusarla de infidelidad.

Toño, ¿es cierto que se reunió con Johanna?

No. La gente quiere vender morbo, pero no pasa nada.

¿Actualmente tiene comunicación o algún tipo de relación con ella?

No, para nada. Estoy tranquilo y enfocado en mi familia, no me ‘malogren la plaza’ (ríe).

¿Cómo van los trámites del divorcio?

Es un proceso, así que hay que esperar. Asumo que se demorará unos 6 u 8 meses. Es un tema que lo ven mis abogados, no me quiero estresar.

¿Cómo va el corazón?

Soltero, pero nunca solo. Lo que más deseo ahora es que se reactiven los eventos, porque los artistas necesitamos trabajar.