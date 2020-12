El cantante Toño Centella negó que haya participado en un ‘privadito’ en Trujillo.

“Soy devoto y creyente de la Virgen de la Puerta, así que viajé hasta Otuzco junto a mi hijo. Solo he ido para ver a mi virgencita; sin embargo, la gente miente y dice que he estado en una fiesta. Yo no tengo la culpa de que los promotores utilicen mi imagen para promocionar sus ‘privaditos’ y jalar más gente. No he ido a ninguna fiesta clandestina”, refirió el cantante.

¿No aceptaría cantar en ‘privaditos’?

Ganas no me faltan porque no nos dejan trabajar, pero soy respetuoso de lo que dictamina el gobierno y estoy esperando que salgan los protocolos de bioseguridad para participar en algunos eventos.

¿Le fastidia que lo anden involucrando en estos casos?

No es la primera vez. Me quieren dejar como una persona que se burla y desobedece a la justicia solo para perjudicar mi imagen. Además, ese evento fue el sábado y yo viajé el día domingo a Trujillo. Estoy cansado de tantas mentiras.