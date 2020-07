En una reciente entrevista al programa ‘En exclusiva', Toño Centella negó que haya querido quitarse la vida luego de haberse enterado de la infidelidad de su esposa, Johana Rodríguez. Al respecto, indicó también se borrará los tatuajes que se hizo en honor a ella porque ‘ya no la ama'.

Toño Centella se cansó de las mentiras y mostró mensajes que traerían abajo la versión de su esposa que indicó que estaba separado del cantante desde hace varios meses.

Los WhatsApp que reveló el intérprete donde lo llama amor y le pide que vaya a su cuarto son de hace dos semanas. Debido a esto, Toño Centella no quiere saber nada más de ella.

Asimismo, Toño Centella mostró los tatuajes que se hizo en honor a Johana. El haberse marcado con tinta en la piel el nombre de su examada es un ’grave error’ que ahora paga el chichero.

“Mañana me lo borro. Y eso que me iba a hacer su cara, como me iba a doler borrarlo”, indicó Toño Centella desde la clínica luego de haberse sometido una operación.

Toño Centella se borrará tatuaje que hizo en honor a su esposa - TROME