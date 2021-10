Toño Centella y Tony Rosado, entre otros cantantes como Tommy Portugal y Leonard León, se juntaron en Pucallpa para el cumpleaños de un notario apellidado Pineda. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los insultos a Magaly Medina, quien les respondió en su programa.

Toño Centella comenzó a decirle algo a Tony Rosado para que le dedicara una canación a la ‘urraca’ y al terminar le mentó la madre.

“Les encanta insultar a las mujeres. No sé por qué. Toño Centella le pide a Tony Rosado, este machista, hombre de las cavernas, que ya tuvo problemas por eso, y alienta a este para que insulte al programa”, comentó Magaly Medina.

TROME - Magaly Medina recibió insultos de Toño Centella y Tony Rosado. (Video: Magaly Tv. La firme)

Luego de emitir lo que decían ambos cantantes, la conductora de Magaly Tv. La firme respondió.

“Pueden insultar lo que les dé la gana, pero me ven. Colaboran con el rating diario de este programa. Gracias. Me odian, pero me ven. Eso es lo importante. Algo que me ofendería sería que me odien y que no me vean”, concluyó.

